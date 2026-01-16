SuperEnalotto la combinazione vincente di oggi 16 gennaio

Ecco l’introduzione richiesta: Al concorso del SuperEnalotto di oggi, 16 gennaio 2026, nessuna combinazione ha centrato il ‘6’ o il ‘5+1’. Due vincitori hanno invece ottenuto il premio con il premio di categoria ‘5’, portando a casa rispettivamente 69mila euro. Di seguito i dettagli sui numeri estratti e le vincite di questa estrazione.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del SuperEnalotto di oggi venerdì 16 gennaio 2026. In 2 hanno invece centrato il 5 incassando rispettivamente 69.741,41 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 sale così a 107.400.000 euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita.

