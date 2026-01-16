Sumai ‘stato di agitazione per rinvio contratto della specialistica ambulatoriale’

Il sindacato dei medici ambulatoriali Sumai Assoprof esprime preoccupazione per il rinvio dell'approvazione dell'Accordo collettivo nazionale della specialistica ambulatoriale, deciso durante la Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2026. La decisione, motivata da una nota del Mef e del Ragioniere generale dello Stato, ha suscitato sorpresa e amarezza tra i professionisti, segnando un momento di incertezza per il settore.

(Adnkronos) – Il sindacato dei medici ambulatoriali Sumai Assoprof "esprime stupore, amarezza e profonda preoccupazione per quanto accaduto nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2026, nella quale è stata rinviata, a seguito di una nota del Mef e del Ragioniere generale dello Stato, l'approvazione dell'Accordo collettivo nazionale della specialistica ambulatoriale, nonostante fosse già iscritto all'ordine del giorno della Conferenza insieme all'Acn della medicina generale, che invece è stato approvato pur in presenza delle medesime richieste di approfondimento formulate dal Mef". 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

