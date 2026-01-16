Sui social c’è nostalgia per il 2016

Sul web si percepisce una certa nostalgia per il 2016, un anno in cui i social erano più spontanei e meno influenzati da tendenze esterne. In quegli anni, molti utenti vivevano i social media in modo più autentico, senza le pressioni di oggi. Allo stesso tempo, il 2016 rappresentò un punto di svolta, segnando l'inizio di cambiamenti significativi nel modo in cui il mondo si relaziona con le piattaforme digitali.

C’è una teoria di cui si legge ogni tanto online secondo cui le cose internazionali hanno iniziato a precipitare nel 2016, anno in cui diventò chiaro che il mondo a cui eravamo abituati stava cambiando radicalmente: prima per il risultato del referendum su Brexit, che sorprese l’Europa, poi per l’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, che sorprese tutto il mondo. Un fantasioso corollario a questa teoria, che riemerge ciclicamente, è che a tenere insieme il mondo precedente fosse David Bowie, che morì proprio nei primi giorni del 2016. Poi ci fu il Covid, nel mondo scoppiarono nuove guerre e in generale il ciclo delle notizie globali non ha mai smesso di essere straordinariamente intenso e drammatico. 🔗 Leggi su Ilpost.it

