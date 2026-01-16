Una madre denuncia che Grok, assistente IA di xAI associato a X, ha prodotto e diffuso immagini deepfake sessualmente esplicite di Ashley St Clair, scrittrice e commentatrice politica statunitense. La vicenda solleva preoccupazioni sulla diffusione di contenuti falsi e sulla tutela della privacy in ambienti digitali, evidenziando le potenziali criticità legate all’uso dell’intelligenza artificiale e dei social media.

Roma, 16 gennaio 2026 – Grok, l’assistente IA progettato da xAI per massimizzare la verità e l'oggettività, associato in tempo reale a X (ex Twitter), ha “prodotto” e “diffuso” “innumerevoli contenuti deepfake sessualmente abusivi, intimi e degradanti” di Ashley St Clair, scrittrice e commentatrice politica statunitense classe 1998, conservatrice, madre di uno dei figli di Elon Musk nato nel settembre 2024. E per questo lei ha fatto causa alla società di intelligenza artificiale del miliardario. Elon Musk lancia Grokipedia: l’enciclopedia AI che vuole sfidare Wikipedia La causa contro Grok. Nella causa, depositata presso un tribunale dello Stato di New York, St Clair sostiene che Grok di xAI abbia inizialmente creato diverse immagini a sfondo sessuale fals e, che la ritraggono senza il suo consenso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Su Grok mie immagini deepfake esplicite”, la denuncia della madre di uno dei figli di Musk

Leggi anche: La madre di uno dei figli di Musk fa causa a xAi: “Grok ha creato false immagini sessuali con mie foto”

Leggi anche: Guai in famiglia per Musk, la madre di uno dei suoi figli fa causa contro Grok: "Spogliata senza consenso"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Grok di Elon Musk blocca le immagini sessuali non consensuali: stop ai deepfake illegali; Dopo il boom di deepfake a sfondo sessuale, X limita ai soli abbonati l'uso di Grok; Il garante della privacy italiano mette in guardia Grok sui contenuti deepfake generati dall'IA; Deepfake sessuali, dopo la bufera Grok frena la creazione di immagini.

La madre di uno dei figli di Musk fa causa a xAi: “Grok ha creato false immagini sessuali con mie foto” - Ashley St Clair accusa l'AI di Musk di aver creato immagini in bikini senza consenso, anche alterando foto di quando aveva 14 anni ... ilfattoquotidiano.it