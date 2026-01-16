Su che canale vedere in tv Sinner agli Australian Open 2026 | obbligo di abbonamento ma in caso di semifinale e finale…

Per seguire Jannik Sinner agli Australian Open 2026, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a discovery+ (che include Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD) o a DAZN, che trasmetterà le partite sui canali dedicati. La visione delle semifinali e della finale sarà possibile solo tramite questi servizi. È importante verificare le opzioni di abbonamento per accedere alle partite di interesse.

Per vedere Sinner agli Australian Open di tennis occorrerà fare un abbonamento a discovery+ (proprietaria dei canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD), o a DAZN, che però trasmetterà le gare visibili solo su questi due canali appena citati. Niente trasmissione in chiaro, anche se una piccola speranza potrebbe esserci per semifinali e finale. L' effetto Sinner, che ha reso nazionalpopolare anche il tennis, ha portato all'inserimento di alcuni eventi nella lista delle manifestazioni che dovranno essere trasmesse in chiaro per legge: l'elenco dell'AGCOM, che comprende gli eventi di rilevanza nazionale, si è ampliato di recente.

Sinner-Auger Aliassime: orario, precedenti e dove vederla in tv - A pochi giorni dall'inizio degli Australian Open, primo Slam della stagione, il tennista azzurro sfida il canadese Felix Auger- reggiotv.it

