Studenti palestinesi Valditara replica alle accuse | Nessuna schedatura applichiamo lo stesso modello usato per l’Ucraina

Il ministro Valditara ha precisato che il monitoraggio degli studenti palestinesi non comporta una schedatura, ma è finalizzato a identificare esigenze per attivare fondi destinati all'integrazione scolastica. Rispondendo alle critiche, il ministro ha sottolineato che il metodo adottato è analogo a quello utilizzato per gli studenti ucraini, garantendo trasparenza e finalità esclusivamente didattiche.

Valditara respinge le accuse di schedatura, chiarendo che il monitoraggio degli studenti palestinesi serve esclusivamente ad attivare fondi per l'integrazione scolastica. Il Ministro definisce le polemiche surreali, ricordando che la procedura è identica a quella già adottata per l'emergenza ucraina. Giuseppe Valditara ha deciso di rispondere in prima persona alle polemiche scaturite dalla richiesta ministeriale di quantificare la presenza di studenti palestinesi nelle scuole italiane. In un video diffuso sui canali social, il Ministro dell'Istruzione e del Merito respinge le accuse di voler creare liste discriminatorie e chiarisce che l'operazione ha l'unico scopo di attivare misure di sostegno, seguendo procedure amministrative già collaudate in passato.

