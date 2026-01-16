Studenti iraniani | Non è protesta ma rivoluzione

Gli studenti iraniani sottolineano che quanto stanno vivendo non si tratta semplicemente di una protesta, ma di una rivoluzione. Con questa dichiarazione, desiderano evidenziare la portata e la volontà di cambiamento delle loro azioni, sperando nel supporto della comunità internazionale. La loro voce rappresenta un tentativo di comunicare il desiderio di riforme profonde e di un futuro diverso per il paese.

"Non siamo in una protesta, siamo in una rivoluzione. Spero che le persone lo capiscano e ci supportino". Parla con la voce decisa, ma tremante, uno studente iraniano iscritto all' Università Politecnica delle Marche (Univpm) di Ancona. Insieme a un gruppo di studenti iraniani – sono circa 100 quelli iscritti all'ateneo dorico – ha appena incontrato in Comune l'assessore comunale all'Università, Marco Battino, per raccontare le paure di queste giornate e per lanciare un appello all'Università e al Comune per "farsi portavoce presso il governo centrale e le istituzioni europee, affinché non restino indifferenti a questo massacro".

