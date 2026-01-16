Studente ucciso a La Spezia il dolore della politica e del mondo dell’istruzione | Frassinetti | Episodi come questo non dovrebbero mai accadere

Il Sottosegretario Frassinetti esprime il suo cordoglio per la tragica morte dello studente a La Spezia, sottolineando l’importanza di garantire ambienti scolastici sicuri e privi di violenza. Episodi come questo sono inaccettabili e devono essere evitati per preservare il ruolo educativo e protettivo delle scuole. La politica e il mondo dell’istruzione si impegnano affinché simili tragedie non si ripetano.

La drammatica vicenda avvenuta all'istituto "L. Einaudi – D. Chiodo" di La Spezia, dove uno studente ha perso la vita in seguito a un accoltellamento, richiama l'immediata attenzione delle istituzioni. Sulla vicenda prende la parola il Sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, che affida a una nota ufficiale il proprio cordoglio e la ferma condanna dell'accaduto. "La notizia della morte dello studente accoltellato all'istituto 'L. Einaudi – D. Chiodo' di La Spezia è drammatica. Mi stringo con dolore alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la scuola. Episodi come questo non dovrebbero mai accadere soprattutto nel luogo in cui i nostri ragazzi e le nostre ragazze dovrebbero sentirsi più tutelati mentre stanno gettando le basi del proprio futuro.

