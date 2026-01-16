Studente accoltellato in una scuola di La Spezia è grave
Un studente è stato ferito con un'arma da taglio presso l'istituto professionale
AGI - Uno studente è stato accoltellato da un coetaneo all' istituto professionale "Domenico Chiodo", a La Spezia ed èp ora ricoverato in condizioni gravissime. L'episodio è avvenuto questa mattina dopo le 11 all'interno dell' istituto. La ricostruzione dei fatti è ancora frammentaria e al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime informazioni emerge che a ferire il giovane sarebbe stato un altro studente. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, il giovane ferito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell' ospedale Sant'Andrea. Nell'istituto sono arrivati polizia e carabinieri per avviare le indagini sull' accoltellamento. 🔗 Leggi su Agi.it
