Studente accoltellato in una scuola di La Spezia è grave

16 gen 2026

Un studente è stato ferito con un'arma da taglio presso l'istituto professionale

AGI - Uno  studente  è stato accoltellato da un coetaneo all' istituto professionale "Domenico Chiodo", a  La Spezia ed èp ora  ricoverato in  condizioni gravissime. L'episodio è  avvenuto questa mattina dopo le 11 all'interno dell' istituto. La ricostruzione dei fatti è ancora frammentaria e al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime informazioni emerge che a ferire il giovane sarebbe stato un  altro studente. Soccorso dai volontari della  Croce Rossa locale  e dai medici del 118, il  giovane ferito  è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell' ospedale Sant'Andrea. Nell'istituto sono arrivati  polizia e carabinieri  per avviare le indagini sull' accoltellamento. 🔗 Leggi su Agi.it

