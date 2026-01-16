Studente accoltellato è gravissimo

Un giovane di 18 anni è stato ferito con un coltello durante un episodio avvenuto in un istituto professionale a La Spezia. Attualmente si trova in condizioni gravissime e riceve cure intensive. L'evento ha suscitato preoccupazione nella comunità, mentre le autorità stanno indagando sulle cause e sui responsabili dell’accaduto.

14.36 Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola, in un istituto professionale a La Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Il giovane, soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dal 118, è stato trasportato d'urgenza alla Shock room del Pronto soccorso dell' ospedale Sant'Andrea. All'interno della scuola sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno conducendo le prime indagini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: La Spezia, studente accoltellato in classe da compagno: è gravissimo Leggi anche: Accoltellato a scuola da un altro studente, gravissimo un 18enne a La Spezia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Studente accoltellato da un compagno a scuola, è gravissimo - Uno studente italiano è stato accoltellato questa mattina da un altro studente. avvenire.it

Violenza a scuola, studente accoltellato da compagno: è ricoverato in gravissime condizioni - Uno studente di 18 anni è stato accoltellato da un compagno all'interno di un istituto professionale di La Spezia ed è ricoverato in gravi condizioni. orizzontescuola.it

Studente di 18 anni accoltellato a scuola, è in condizioni gravissime: choc a La Spezia - Aggressione all'istituto Chiodo: un ragazzo colpito da un compagno perde molto sangue e viene ricoverato d'urgenza in shock room ... ilfattoquotidiano.it

News - La Spezia, accoltellamento a scuola. Uno studente gravissimo. Cosa stiamo ignorando 16/1/2026

Gravissimo episodio in un istituto superiore di Spezia. Uno studente è stato accoltellato a scuola, in classe, da un coetaneo anche lui alunno della scuola. I due, entrami intorno ai 17 anni, di origine nordafricana, sembra litigassero da giorni. Non si sa il motivo - facebook.com facebook

Studente accoltellato in classe davanti ai compagni: coteaneo lo aggredisce, terrore a scuola x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.