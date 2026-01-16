Studente accoltellato è gravissimo

Un giovane di 18 anni è stato ferito con un coltello durante un episodio avvenuto in un istituto professionale a La Spezia. Attualmente si trova in condizioni gravissime e riceve cure intensive. L'evento ha suscitato preoccupazione nella comunità, mentre le autorità stanno indagando sulle cause e sui responsabili dell’accaduto.

14.36 Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola, in un istituto professionale a La Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Il giovane, soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dal 118, è stato trasportato d'urgenza alla Shock room del Pronto soccorso dell' ospedale Sant'Andrea. All'interno della scuola sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno conducendo le prime indagini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

