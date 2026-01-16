studente accoltellato a la spezia intervento riuscito ma condizioni ancora critiche

Uno studente di 18 anni è stato ferito con un'arma da taglio questa mattina in un istituto professionale di La Spezia. Dopo un intervento chirurgico d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea, le sue condizioni rimangono critiche. La vicenda è attualmente sotto indagine, mentre si cercano di chiarire le motivazioni e i dettagli dell’accaduto.

Operazione d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea. È riuscito l'intervento chirurgico sullo studente di 18 anni accoltellato in mattinata in un istituto professionale della Spezia. A comunicarlo sono stati i medici ai familiari e ai numerosi compagni di scuola che, dal primo pomeriggio, si sono radunati davanti al padiglione 5 dell'ospedale Sant'Andrea, dove il ragazzo resta ricoverato in prognosi riservata. La coltellata ha colpito la milza, perforandola, provocando una gravissima emorragia. Dopo i primi soccorsi prestati dalla Croce Rossa e dal personale del 118, il giovane è stato trasferito d'urgenza nella shock room del pronto soccorso.

Ragazzo accoltellato alla Spezia in condizioni critiche.

Studente accoltellato in classe davanti ai compagni: “Milza perforata, è gravissimo”. Aggressore disarmato dal prof: terrore a scuola - La Spezia, violento agguato all’istituto professionale Chiodo dopo la seconda ricreazione: un 19enne colpito da uno studente di 18. lanazione.it