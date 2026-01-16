Strutture recettive ristrutturazioni al via Confartigianato | Fondi per chi innova
Le strutture ricettive nella zona cesenate, dal settore vacanziero a quello business, stanno avviando ristrutturazioni. Confartigianato annuncia la disponibilità di fondi destinati a supportare investimenti innovativi e sostenibili, favorendo la riqualificazione delle imprese turistico-ricettive. Questi strumenti mirano a promuovere uno sviluppo più efficiente e rispettoso dell’ambiente, contribuendo a valorizzare il territorio e migliorare l’offerta turistica locale.
Le riqualificazioni in cantiere per strutture ricettive nel territorio cesenate, nel settore vacanziero e business – da Cesena alla riviera – potranno beneficiare di fondi per investimenti innovativi e sostenibili delle imprese turistico-ricettive. Se ne compiace Confartigianato Cesena. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
