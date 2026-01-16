Il Paradice Music sul Ghiacciaio Presena, tra Valle Camonica e Val di Sole, offre un’esperienza musicale unica, con strumenti scolpiti nel ghiaccio. Fino al 4 aprile, gli spettatori possono vivere momenti di musica e divertimento in un ambiente suggestivo a 2.600 metri di altitudine, combinando arte e natura in un contesto originale e coinvolgente.

Musica e divertimento sul ghiacciaio. Prosegue sino al 4 aprile il Paradice Music, sul Ghiacciaio Presena, tra la Valle Camonica e la Val di Sole, a 2.600 metri di quota. Trenta appuntamenti animeranno, due volte a settimana, ogni giovedì e sabato, il Paradice Dome, con numerosi artisti. Il Paradice Dome ubicato alla cabinovia Paradiso, accessibile anche per chi non scia, è costruito con neve e ghiaccio dallo scultore locale Ivan Mariotti e dal suo team. La struttura è pensata per sciogliersi in modo naturale con l’arrivo della primavera, senza lasciare alcuna traccia. I musicisti, sotto la direzione artistica di Roberto Marzucchi, suonano strumenti nati da acqua e neve. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Strumenti musicali unici. Tutti scolpiti nel ghiaccio. Un’esperienza ricca di emozioni

