striscia la notizia torna su canale 5 quando inizia la nuova edizione

Striscia La Notizia torna su Canale 5 con una nuova stagione. La data di inizio della prima puntata è stata annunciata e i telespettatori potranno seguire nuovamente le inchieste e le incursioni del famoso tg satirico. La programmazione della nuova edizione è prevista per i prossimi mesi, offrendo un ritorno alle consuete trasmissioni di informazione e intrattenimento.

Finalmente è ufficiale: Striscia La Notizia sta per tornare su Canale 5! Dopo alcuni mesi di assenza dal piccolo schermo, tra una manciata di giorni parte la nuova edizione del celebre tg satirico di Antonio Ricci, che da quasi 40 anni tiene compagnia al grande pubblico Mediaset. Quest’anno numerose saranno le novità, a partire dal cambio orario. Per la prima volta nella sua storia infatti la trasmissione andrà in onda in prima serata. Cinque le puntate previste, che vedranno alla conduzione uno storico due della trasmissione: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Ma quando inizia dunque la nuova edizione di Striscia La Notizia? Ad annunciare la data di partenza sono stati i canali ufficiali della trasmissione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

