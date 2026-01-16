Striscia la Notizia stravolge tutto | arriva Maria De Filippi con Tina e Giovannino

Su Striscia la Notizia arriva una sorpresa: Maria De Filippi si unisce a Tina Cipollari e Giovannino in un'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sui parcheggi selvaggi. Un intervento che unisce leggerezza e attenzione civica, coinvolgendo personaggi noti in un contesto quotidiano. Un'occasione per riflettere sull'importanza di rispettare le regole e migliorare la convivenza urbana.

Maria De Filippi in strada a caccia di parcheggi selvaggi. Insieme a lei Tina Cipollari e Giovannino. Sembra uno scherzo? È tutto vero. Controlli a sorpresa per chi occupa i parcheggi dei disabili: ecco cosa succede a Striscia la Notizia! Striscia la Notizia cambia rotta e lancia un trio mai visto prima: Maria, Tina Cipollari e il mitico Giovannino. Altro che studio e poltrone, qui si scende per strada per combattere una delle inciviltà più odiose: chi parcheggia nei posti riservati ai disabili. Una missione che prima era di Vittorio Brumotti, ora diventa show, denuncia e provocazione insieme. Maria non ha bisogno di presentazioni: con la sua autorevolezza può mettere in riga anche il peggiore degli automobilisti.

Striscia la Notizia stravolge tutto: arriva Maria De Filippi con Tina e Giovannino

