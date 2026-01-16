Striscia la Notizia Maria De Filippi con Tina Cipollari e Giovannino nel cast | cosa faranno

Striscia la Notizia si prepara a tornare con nuovi protagonisti, tra cui Maria De Filippi, Tina Cipollari e Giovannino. La presenza di questi volti noti segna un cambio di rotta rispetto al passato, offrendo un’inedita prospettiva e nuovi spunti di riflessione. La trasmissione si propone di intrattenere e informare, mantenendo la propria identità di approfondimento e satira, con un’attenzione particolare ai temi di attualità.

Striscia la Notizia è pronta a tornare e, ancora una volta, a sorprendere tutti. Stavolta, però, lo fa scegliendo una strada inaspettata, sia per i volti coinvolti sia per il messaggio che intende lanciare. Il tg satirico di Canale5 ha deciso di rinnovare una delle sue rubriche più discusse, affidandola a un trio inedito e a dir poco inaspettato: Maria De Filippi, Tina Cipollari e Giovannino. Saranno loro i nuovi inviati impegnati nei controlli contro chi occupa abusivamente i parcheggi riservati alle persone con disabilità. La notizia, anticipata e poi confermata, segna una discontinuità evidente rispetto al passato storico del programma. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Striscia la Notizia, Maria De Filippi con Tina Cipollari e Giovannino nel cast: cosa faranno Leggi anche: Maria De Filippi a Striscia la Notizia al posto di Vittorio Brumotti: con lei anche Giovannino e Tina Cipollari Leggi anche: Striscia la Notizia: Maria De Filippi, Giovannino e Tina Cipollari al posto di Brumotti, il loro intervento contro i parcheggi nei posti disabili Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Striscia la Notizia riparte: il debutto in prima serata con Greggio e Iacchetti; C’è posta per te, le storie sono vere oppure no? Arrivano delle testimonianze che fanno chiarezza, ex postino interviene; Amici, gli spoiler dell’11 gennaio: due eliminazioni inaspettate; Per la Tragedia in Svizzera, abbiamo chiesto a William Vittori by Eds WP Eventi Italian Luxury Brand. Striscia la notizia riparte da Maria De Filippi e Alessandro Del Piero - Evento speciale della prima puntata: Maria De Filippi, affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, vestirà per la prima volta i panni di inviata di Striscia. sportal.it

