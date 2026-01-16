Striscia la notizia | la nuova stagione con tante novità

La nuova stagione di Striscia la Notizia si presenta con numerose novità, confermando il suo ruolo di approfondimento e informazione. Antonio Ricci e il suo team hanno preparato un’edizione che si distingue per contenuti aggiornati e un format rivisitato, mantenendo fede alla tradizione di cronaca e satira. L’appuntamento con questa 38ª stagione è atteso dai telespettatori, offrendo un’esperienza di visione più articolata e coinvolgente rispetto al passato.

Giovedì 20 gennaio Striscia la notizia andrà in onda in prima serata, per fare ciò Antonio Ricci ha pensato a tantissime novità per attirare più telespettatori possibili per dimostrare a Pier Silvio Berlusconi che ha fatto bene a dare al programma una seconda possibilità. Per quanto riguarda gli inviati, Antonio Ricci in conferenza stampa ha detto: "Non ci sono tutti gli inviati dello scorso anno per vari motivi e non c'è nessuno in punizione. Semplicemente la trasmissione doveva andare in onda a novembre poi per motivi insondabili siamo arrivati a gennaio. Chi aveva preso degli impegni non poteva disdire, giustamente.

Striscia La Notizia debutta in prima serata, Antonio Ricci: «Con noi Maria De Filippi. Affari Tuoi? Induce al gioco d'azzardo. Signorini? Resterà sfregiato» - Ci sono Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in smoking, ci sono le veline (sono sei altissime e naturalmente bellissime: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca ... msn.com

Striscia la notizia riparte da Maria De Filippi e Alessandro Del Piero - Evento speciale della prima puntata: Maria De Filippi, affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, vestirà per la prima volta i panni di inviata di Striscia. sportal.it

Striscia la Notizia: Nuove Sorprese e Satira Incontrollabile!

Maria De Filippi, Tina Cipollari e Giovannino Striscia la Notizia cambia strategia e arruola un trio che nessuno si sarebbe aspettato - facebook.com facebook

Alex Del Piero super ospite della prima puntata di Striscia. Ricci: «Sistemerà i mali del mondo a pallonate!» #Striscialanotizia @delpieroale x.com

