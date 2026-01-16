Striscia la Notizia cambia pelle | prima serata band dal vivo Maria De Filippi inviata e le stoccate di Ricci

A partire dal 22 gennaio, Striscia la Notizia approda in prima serata su Canale 5, con una veste rinnovata e un nuovo formato. La trasmissione, che si sposta dopo La Ruota della Fortuna, introduce musica dal vivo, la presenza di Maria De Filippi come inviata e le consuete analisi satiriche di Ricci. Questa evoluzione mira a offrire un approfondimento differente, mantenendo intatti i principali intenti di informazione e intrattenimento.

Da giovedì 22 gennaio, Striscia la Notizia debutta in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna, che ha preso il posto del tg satirico nell'access time. Una svolta storica per il programma ideato da Antonio Ricci, che dopo circa 35 anni cambia collocazione e formato, diventando settimanale con cinque puntate previste, ciascuna destinata a concludersi attorno alla mezzanotte. "Ho una prima serata e mi sono dovuto anche sentire dire 'oh poverino'", ironizza Ricci. "Ci accusano di essere vecchi, ma restiamo il programma più giovane della tv".

