Striscia la Notizia arriva Maria De Filippi per consegnare le ‘merdine’ Del Piero e Bruzzone alla prima

La 38ª edizione di Striscia la Notizia torna su Canale 5 il 22 gennaio 2026, confermando la sua presenza nel panorama televisivo italiano. Tra novità e riconferme, la trasmissione si prepara a offrire nuovi contenuti con ospiti e sorprese, mantenendo il suo stile di informazione e satira. L’appuntamento è per giovedì sera, per un’esperienza televisiva che si rinnova senza perdere la sua identità.

Tante novità in arrivo per la 38esima edizione di Striscia la Notizia, al via su Canale 5, in prima serata, giovedì 22 gennaio 2026. Nella prima puntata del TG satirico ideato da Antonio Ricci, con al timone Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, non mancheranno alcuni ospiti d'eccezione: da Maria De Filippi a Tina Cipollari, passando per Alessandro Del Piero e la criminologa Roberta Bruzzone. Striscia la Notizia 2026: tutte le novità. Maria De Filippi consegna le 'merdine'. Eccezionalmente nella prima puntata, Maria De Filippi, affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, si calerà nell'inedita veste di inviata del TG satirico.

