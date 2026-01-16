Striscia la Notizia 2026 le sei veline | ruolo per Maria De Filippi e Tina Cipollari

Per la stagione 2026, Striscia la Notizia presenta le sei veline, con ruoli affidati a Maria De Filippi e Tina Cipollari. La trasmissione si rinnova, preparando una prima serata che attirerà l’attenzione del pubblico e dei media. Un nuovo capitolo si apre per il telegiornale satirico, mantenendo la sua tradizione di attualità e intrattenimento, in un contesto di rinnovato interesse e dinamismo.

Striscia la Notizia 2026 cambia abito e si prepara alla prima serata con una puntata che promette di far parlare. Il debutto è fissato in una data già cerchiata dai telespettatori e la concorrenza, quella sera, è tutt'altro che morbida. Proprio per questo, la squadra si allarga e sul palco arriva Maria De Filippi con la sua storica opinionista Tina Cipollari: Scopriamo il loro ruolo e anche i nomi delle sei veline. Anche Pupo fa rivelazioni pesanti sul caso Signorini Striscia la Notizia 2026: quando e contro chi va in onda. La prima puntata di Striscia la Notizia 2026 va in onda giovedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5, in una serata che somiglia a una maratona di talk e inchieste.

Chi è Lara Granata, la nuova velina di Striscia la Notizia 2026? - Lara Granata è uno dei nomi più cercati del momento e non è difficile capirne il motivo. ilsipontino.net

“Striscia la Notizia” si trasforma in varietà satirico e le Veline diventano sei: ecco chi sono - Il tg satirico di Antonio Ricci si rinnova con un nuovo format e sei ballerine. ilfattoquotidiano.it

