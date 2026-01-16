Striscia la notizia 2026 dal 22 gennaio in prima serata con 6 veline

Il 22 gennaio 2026, torna “Striscia la Notizia” con una nuova collocazione in prima serata su Canale 5. La celebre trasmissione di satira e inchieste, condotta da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, si presenta con cinque puntate settimanali, accompagnate da sei veline. Un appuntamento che mantiene la propria formula di approfondimenti e umorismo, offrendo al pubblico un’analisi critica e divertente dell’attualità.

Torna Striscia La Notizia e debutta in prima serata giovedì 22 gennaio. Il tg satirico di Antonio Ricci approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto su Canale 5 con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste. In studio 6 veline, prima puntata con Maria De Filippi. Insieme a Greggio e Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, ci saranno sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. Novità assoluta del programma, una band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli.

Striscia La Notizia debutta in prima serata, Antonio Ricci: «Con noi Maria De Filippi. Affari Tuoi? Induce al gioco d'azzardo. Signorini? Resterà sfregiato» - Ci sono Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in smoking, ci sono le veline (sono sei altissime e naturalmente bellissime: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca ... msn.com

Striscia la notizia riparte da Maria De Filippi e Alessandro Del Piero - Evento speciale della prima puntata: Maria De Filippi, affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, vestirà per la prima volta i panni di inviata di Striscia. sportal.it

Maria De Filippi, Tina Cipollari e Giovannino Striscia la Notizia cambia strategia e arruola un trio che nessuno si sarebbe aspettato - facebook.com facebook

Alex Del Piero super ospite della prima puntata di Striscia. Ricci: «Sistemerà i mali del mondo a pallonate!» #Striscialanotizia @delpieroale x.com

