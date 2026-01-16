Stretta su coltelli espulsioni reati dei minori e maranza | cosa comprende il nuovo pacchetto sicurezza
Il nuovo pacchetto sicurezza introdotto dal governo si concentra su misure riguardanti coltelli, espulsioni, reati dei minori e comportamenti considerati maranza. L’obiettivo principale è rafforzare l’ordine pubblico nelle città italiane e contrastare efficacemente la criminalità giovanile, adottando strumenti più stringenti e mirati per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.
Il Viminale mette sul tavolo un pacchetto sicurezza senza precedenti: fondi extra per le stazioni, fermo preventivo fino a 12 ore per manifestanti con volto coperto o armi, espulsioni più rapide, zone rosse e stretta sui coltelli. L’obiettivo del governo è chiaro: ripristinare l’ordine nelle città italiane e stroncare la criminalità giovanile, dalle baby gang ai maranza, fenomeni che oggi generano allarme sociale nelle stazioni e nelle strade. Il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, parla di «un pacchetto strategico per incrementare il contrasto alla criminalità e garantire sicurezza nelle città e nelle stazioni». 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
