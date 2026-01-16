Il nuovo pacchetto sicurezza introdotto dal governo si concentra su misure riguardanti coltelli, espulsioni, reati dei minori e comportamenti considerati maranza. L’obiettivo principale è rafforzare l’ordine pubblico nelle città italiane e contrastare efficacemente la criminalità giovanile, adottando strumenti più stringenti e mirati per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Il Viminale mette sul tavolo un pacchetto sicurezza senza precedenti: fondi extra per le stazioni, fermo preventivo fino a 12 ore per manifestanti con volto coperto o armi, espulsioni più rapide, zone rosse e stretta sui coltelli. L’obiettivo del governo è chiaro: ripristinare l’ordine nelle città italiane e stroncare la criminalità giovanile, dalle baby gang ai maranza, fenomeni che oggi generano allarme sociale nelle stazioni e nelle strade. Il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, parla di «un pacchetto strategico per incrementare il contrasto alla criminalità e garantire sicurezza nelle città e nelle stazioni». 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Stretta su coltelli, espulsioni, reati dei minori e maranza: cosa comprende il nuovo pacchetto sicurezza

Leggi anche: Tolleranza zero sui coltelli, espulsioni più facili, stretta sulle ong in mare: cosa prevede il pacchetto sicurezza su cui è al lavoro il governo

Leggi anche: Rimpatri più facili, stretta anti-maranza, tutela per gli agenti: in arrivo il nuovo pacchetto sicurezza

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tolleranza zero sui coltelli ed espulsioni più facili, il pacchetto sicurezza allo studio del governo; Stretta sui cortei e “blocco navale” per i migranti: il governo ha un nuovo piano sicurezza; Tolleranza zero sui coltelli, espulsioni più facili, stretta sulle ong in mare: cosa prevede il pacchetto sicurezza su cui è al lavoro il governo; Stretta su coltelli, zone rosse, reati dei minori e maranza: cosa comprende il nuovo pacchetto sicurezza.

Stretta su coltelli, zone rosse, reati dei minori e maranza: cosa comprende il nuovo pacchetto sicurezza - Il Viminale mette sul tavolo un pacchetto sicurezza senza precedenti : fondi extra per le stazioni, fermo preventivo fino a 12 ore per ... notizie.tiscali.it

Sicurezza, la nuova stretta. Il ministro Piantedosi ha pronto il piano: leggi antimaranza, tutele agli agenti ed espulsioni più veloci - Il ministro Piantedosi ha pronto il piano: leggi antimaranza, tutele agli agenti ed espulsioni più veloci ... blitzquotidiano.it