Stressati dai bambini che giocano sotto casa anche se usano il Supersantos | perché il prete deve risarcire il condominio

La parrocchia di Santa Teresa del Bambino di Gesù a Palermo è stata condannata a risarcire con 45.000 euro i condomini di via Filippo Parlatore 42, disturbati dal rumore dei bambini che giocano nell’oratorio. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla gestione degli spazi condivisi e al rispetto delle norme di convivenza tra attività religiose e residenti.

La parrocchia di Santa Teresa del bambino di Gesù a Palermo dovrà versare 45mila euro ai condomini di via Filippo Parlatore 42, disturbati dal troppo rumore dei bambini che giocano a pallone nell’oratorio. Ai condomini non erano sembrati sufficienti i 5 mila euro che il parroco aveva offerto nel tentativo di conciliazione. Come racconta oggi l’edizione palermitana di Repubblica, il caso è dovuto finire davanti al giudice Filippo Lo Presti, che lo scorso novembre ha chiuso una vicenda iniziata nel 2015. Da allora, ai residenti non era mai andato bene che i bambini, ragazzi e adulti, potessero giocare nel campo dell’oratorio dalle 16 alle 20 nei giorni feriali, e nei fine settimana fino a mezzanotte. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Istituto "Scazzeri": l'ex direttore deve risarcire il Comune anche per danno d'immagine

Leggi anche: I bambini disturbano giocando, la parrocchia deve risarcire 45mila ai condomini a Palermo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Quanto all'approccio che avrà con i bambini, l'insegnante ha spiegato che magari inizialmente proverà a farli giocare per un po'. "Immagino che siano bambini stressati dalla situazione che stanno vivendo, quindi bisogna muoversi con cautela", ha sostenuto l - facebook.com facebook