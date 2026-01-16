Streaming illegale la Serie A batte cassa | Inviate 2mila lettere

La Serie A ha avviato azioni legali contro gli utenti che utilizzano piattaforme di streaming illegali per seguire le partite. Dopo Dazn, anche la Lega ha deciso di tutelare i propri diritti, inviando circa 2.000 lettere di diffida. Questa iniziativa si inserisce nella più ampia battaglia contro la pirateria digitale, volta a proteggere il valore delle trasmissioni ufficiali e a contrastare le attività non autorizzate.

La lotta contro i pezzotti e la pirateria prosegue senza esclusione di colpi, e dopo Dazn ora è la Serie A a presentare il conto ai trasgressori: la Lega ha infatti dato avvio alle azioni risarcitorie nei confronti degli utenti sorpresi a fruire della trasmissione di partite tramite piattaforme di streaming illegali. Ad annunciarlo, durante una recente intervista concessa a Il Sole 24 Ore, è l'Ad Luigi De Siervo. "Qui non si chiede a nessuno di censurare contenuti, ma solo di impedire che determinate infrastrutture siano utilizzate per attività illegali", spiega l'amministratore delegato di Lega Serie A, che anticipa come procederà l'indennizzo nei confronti dell'associazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Streaming illegale, la Serie A batte cassa: "Inviate 2mila lettere" Leggi anche: Via Buranello: Rfi, "Lettere inviate a due commercianti, nessuna azione legale ancora intrapresa" Leggi anche: Pos e registratori di cassa collegati dal 2026: obblighi, rischi e lettere del Fisco La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Streaming illegale, la Serie A batte cassa: "Inviate 2mila lettere" - L'annuncio dell'amministratore delegato Luigi De Siervo: "Passaggio necessario per far capire che non esistono più zone grigie" ... ilgiornale.it

Serie A, richieste di risarcimento agli utenti dello streaming illegale: 1000 euro di indenizzo - La Lega Serie A l'aveva preannunciato e ora passa all'azione: sono partite le richieste di risarcimento diretto contro gli utenti dello streaming pirata. hwupgrade.it

Streaming illegale, scattano le sanzioni: duemila lettere in arrivo per chi guarda le partite pirata - L’iniziativa ricalca, in modo ancora più severo, quanto già messo in atto da Dazn lo scorso ottobre ... ilsecoloxix.it

La Lega Serie A alza il livello dello scontro contro lo streaming illegale. Nelle prossime settimane partiranno 2000 lettere di diffida indirizzate a utenti identificati come fruitori di piattaforme pirata per la visione delle partite di Serie A nel corso del 2025 . L’ini - facebook.com facebook

La serie A invia 2000 lettere a chi ha guardato partite con lo streaming illegale. «Vogliamo mille euro di risarcimento» x.com

