Strage di volpi volanti in Australia corpi ovunque nei parchi | uccise dal caldo estremo

In Australia, le alte temperature stanno causando una grave moria di volpi volanti, con numerosi esemplari trovati morti nei parchi pubblici. Questa emergenza ecologica evidenzia gli effetti del caldo estremo sulla fauna locale, sottolineando l’importanza di monitorare e intervenire per tutelare le specie minacciate. La situazione richiede attenzione e azioni concrete per ridurre l’impatto delle condizioni climatiche sulla biodiversità.

La drammatica situazione che sta colpendo l’Australia in questi giorni rappresenta uno degli eventi ecologici più devastanti degli ultimi anni, con una moria di massa che ha decimato le popolazioni di volpi volanti. Le temperature proibitive che hanno flagellato gli stati dell’Australia Meridionale, del Victoria e del Nuovo Galles del Sud hanno trasformato parchi e foreste in scenari spettrali, dove migliaia di carcasse giacciono ormai alla base degli alberi. Questo fenomeno non è purtroppo un caso isolato, ma si inserisce in un contesto di crisi climatica sempre più aggressivo che mette a dura prova la sopravvivenza della fauna selvatica autoctona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

