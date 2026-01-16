Strage di Crans Montana | cauzione di 400mila franchi per i coniugi Moretti

In seguito alla tragica vicenda di Crans Montana, i coniugi Moretti hanno ottenuto una cauzione di 400mila franchi. Mentre il tribunale valuta le misure cautelari più appropriate, l'uomo resta in carcere, e la moglie è sottoposta a obbligo di firma e divieto di espatrio, avendo consegnato il passaporto. La decisione si inserisce nel procedimento in corso, che determinerà le future misure di sicurezza.

SION (SVIZZERA) – La Procura di Sion ha chiesto 400mila franchi di cauzione per Jacques e Jessica Moretti i proprietari del Constellation di Crans-Montana, indagati per omicidio, lesioni e incendio colposo dopo il rogo di Capodanno, dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. In attesa che il Tribunale di garanzia si pronunci, definendo anche quali misure cautelare applicare, come per esempio il braccialetto elettronico, l'uomo rimane in carcere, mentre la moglie è sottoposta all'obbligo di firma e al divieto di espatrio, avendo dovuto anche consegnare anche il passaporto. Nel frattempo in Italia procede l'attività della procura di Roma che ha aperto un'indagine per omicidio plurimo colposo, lesioni colpose e incendio.

