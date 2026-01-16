La Corte di Cassazione ha confermato che Paolo Bellini si trovava sul luogo dell’attentato di Bologna subito dopo l’esplosione, attribuendo l’attacco a gruppi fascisti con il supporto di servizi deviati, sotto il comando di Gelli. Questa decisione si inserisce nell’ambito delle indagini che collegano i responsabili dell’attentato alle strutture clandestine e ai movimenti di estrema destra degli anni ’80.

“È stata ampiamente accertata la presenza di Paolo Bellini sul luogo del delitto subito dopo lo scoppio dell’ordigno esplosivo. Presenza che il ricorrente ha contrastato allegando un alibi dimostratosi non solo falso, ma organizzato previamente in modo ‘raffinato’ ed eseguito ‘abilmente’ nei minimi particolari in vista dello specifico contributo che il ricorrente avrebbe offerto per la realizzazione del delitto e degli altrettanto specifici ‘pericoli’ che egli doveva contrastare (essere visto sul posto al momento dello scoppio)”. È quanto di legge nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 1 luglio la Cassazione ha confermato l’ergastolo per l’ex esponente di Avanguardia Nazionale Bellini, accusato di concorso nella strage di Bologna del 2 agosto 1980, in cui morirono 85 persone e oltre 200 rimasero ferite. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Strage di Bologna, per la Cassazione Bellini trasportò l’esplosivo. I giudici: “Attentato commesso dai fascisti con l’aiuto dei servizi deviati, tutti agli ordini di Gelli”

Leggi anche: Strage di Bologna e l’ergastolo a Bellini, le motivazioni della Cassazione: “Un contributo consapevole alla strage”

Leggi anche: Strage di Bologna, le motivazioni della Cassazione: “Accertato contributo Bellini, suo alibi falso”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Meloni posta foto con Takaichi stile manga; Pisa-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Julio Iglesias: Contro di me accuse totalmente false, mai abusato di una donna.

Strage di Bologna e l’ergastolo a Bellini, le motivazioni della Cassazione: "Un contributo consapevole alla strage" - I giudici sull’ex esponente di Avanguardia Nazionale: “La sua responsabilità affermata con una ricostruzione rigorosa. msn.com