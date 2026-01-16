Strage di Bologna la Cassazione chiude il cerchio
La Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza che ha confermato l’ergastolo a Paolo Bellini, coinvolto nella strage di Bologna. Le 109 pagine spiegano le ragioni della decisione, chiudendo definitivamente un episodio doloroso della storia italiana. Questo provvedimento rappresenta un passo importante nel processo di approfondimento e di giustizia per quanto accaduto nel 1980.
109 pagine di motivazioni della sentenza che ha confermato l’ergastolo per l’ex esponente di Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini. I giudici della sesta sezione penale della Cassazione descrivono un quadro di responsabilità che va ben oltre il singolo atto terroristico, parlando di un piano. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Strage di Bologna e l’ergastolo a Bellini, le motivazioni della Cassazione: “Un contributo consapevole alla strage”
Leggi anche: Strage di Bologna, le motivazioni della Cassazione: “Accertato contributo Bellini, suo alibi falso”
Confermata revoca semilibertà Cavallini, ricorso in Cassazione.
Strage di Bologna, le motivazioni della Cassazione: "Accertato contributo Bellini, suo alibi falso" - Il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime: 'La sentenza conferma che la strage è stata finanziata da vertici P2 ed eseguita da terroristi fascisti' ... adnkronos.com
Strage di Bologna, il procuratore Guido: “Silenzi e complicità dello Stato, inaccettabili” - Lo ha detto Paolo Guido, nuovo procuratore capo di Bologna, nell'ambito ... ilrestodelcarlino.it
Strage di Bologna, il procuratore capo Paolo Guido: «Il diritto alla verità va sempre ricercato e non invecchia mai» - «Tutto ciò che è cambiamento, in Italia, oggi lo si vuol fare passare attraverso la via giudiziaria, a cominciare da chi ci governa e ci amministra. corrieredibologna.corriere.it
Crans-Montana, timori sulla sicurezza a Bologna dopo la strage di Capodanno. Il Comune convoca locali e circoli x.com
La Procura di Bologna fa riesumare la salma di Giovanni Tamburi, il 16enne morto nella strage di Capodanno a Crans-Montana La richiesta per accertare causa della morte.... - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.