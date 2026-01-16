Strage di Bologna la Cassazione chiude il cerchio

La Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza che ha confermato l’ergastolo a Paolo Bellini, coinvolto nella strage di Bologna. Le 109 pagine spiegano le ragioni della decisione, chiudendo definitivamente un episodio doloroso della storia italiana. Questo provvedimento rappresenta un passo importante nel processo di approfondimento e di giustizia per quanto accaduto nel 1980.

