Strage Crans-Montana Moretti sfrattati dal locale Le Vieux Grenier nel VIDEO mobili e scatoloni portati via da 3 uomini sul retro

A Crans-Montana, i membri della famiglia Moretti sono stati ripresi in un video mentre portano via mobili e scatoloni dal retro del locale Le Vieux Grenier. La scena suggerisce che si tratti di un possibile sfratto o di un'azione di sgombero. La vicenda, ancora al centro di attenzione, solleva domande sulla natura dell’intervento e sulle ragioni che lo hanno determinato.

In un video, i Moretti sembrerebbero essere stati "sfrattati" da uno dei loro locali, Le Vieux Grenier. Nel filmato, un furgone nero è stato parcheggiato in modo sospetto sul retro del ristorante, sul quale mobili e scatoloni sono stati scaricati da tre uomini In un video girato oggi davanti ad uno dei locali in possesso dei Moretti, Le Vieux Grenier di Lens, tre uomini sono stati ripresi mentre spostavano e caricavano dei mobili e degli scatoloni dal ristorante ad un furgone nero parcheggiato in maniera sospetta sul retro. La ripresa del trasloco sembra indicare un possibile "sfratto" di Jacques Moretti, Jessica Maric e della loro attività dalla struttura. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Strage Crans-Montana, Moretti "sfrattati" dal locale Le Vieux Grenier, nel VIDEO mobili e scatoloni portati via da 3 uomini sul retro Leggi anche: Crans-Montana, fermato Jacques Moretti, titolare de Le Constellation | «La notte della strage tolsero dai social i video del locale» Leggi anche: Strage di Crans-Montana, la porta sul retro del Le Constellation chiusa per risparmiare sul personale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Crans Montana, dai soccorsi alla rianimazione: la versione dei Moretti sulla notte della strage; L'anomalo trasloco dal locale di Moretti. Il Papa riceve i familiari. Italia: Ue sia parte civile - Unirai-Figec: “A Cras Montana intimidazioni inaccettabili a collega del Tg2”; Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: gestore di Le Constellation; La strage di Crans-Montana e i meccanismi mafiosi: Le Constellation era un nodo. L'ascesa dei Moretti e il filo invisibile dalla Corsica alla Svizzera. Strage di Crans Montana, i procuratori vallesani chiedono 400mila franchi per la libertà dei coniugi Moretti - Per concedere la libertà a Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation di Crans- affaritaliani.it

Strage di Crans Montana: la Procura di Sion fissa la cauzione per Jacques e Jessica Moretti: sarà di 400.000 franchi (429.000 euro) - La cifra è stata indicata nella richiesta di custodia cautelare nei confronti dei due coniugi accusati di omicido colposo . corriere.it

Crans-Montana, Jessica Moretti nel gruppo da cui è partito l'incendio? I dubbi nelle foto con le candele scintillanti in mano - Una foto immortalerebbe Jessica Moretti mentre tiene una bottiglia in mano con all'interno una candela scintillante, come una di quelle che ha dato il via all'incendio della strage ... ilmessaggero.it

MattinaRai1. . Crans-Montana: tutti gli errori e le negligenze dietro la strage. Continua l’inchiesta di #StorieItaliane. Parla l’ex gestore del locale: “Prima la schiuma fonoassorbente non c’era”. Gli inquirenti indagano sulle scite di emergenza sbarrate, il personal - facebook.com facebook

Strage Crans-Montana, Mantovano: L'Italia sarà parte civile al processo x.com

