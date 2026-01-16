Stop al sequestro dei pc dell' ex pm Venditti La Cassazione gela la Procura

La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Brescia, confermando il divieto di sequestro dei dispositivi informatici dell'ex pm Mario Venditti. La decisione si basa sulla pronuncia della sesta sezione, che ha accolto le ragioni di Venditti e impedito l'accesso ai suoi computer e cellulari nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione legata al caso Garlasco. Ora, la posizione dell'ex magistrato resta protetta dalla decisione giudiziaria.

La sesta sezione della Cassazione dà ragione a Mario Venditti e pronuncia il "rigetto totale" del ricorso con cui la Procura di Brescia ha tentato – dopo il no del Riesame di Brescia – di aver accesso ai dispositivi informatici (cellulari, hard desk e pc) dell'ex procuratore aggiunto di Pavia indagato per corruzione nell'inchiesta sul caso Garlasco perché sospettato di aver ricevuto denaro per archiviare Andrea Sempio, da quasi un anno nuovamente indagato per il delitto in concorso di Chiara Poggi. Quello deciso ieri è un verdetto definitivo rispetto al sequestro scattato lo scorso settembre per l'indagine sull'omicidio del 13 agosto 2007.

