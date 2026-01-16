Domani sera, 17 gennaio 2026, torna su Canale 5 C’è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi. In questa puntata, saranno presenti Stefano De Martino ed Emma, protagonisti di un episodio che si inserisce nella stagione in corso. L’appuntamento rappresenta un momento di ascolto e confronto, caratterizzato da storie autentiche e emozioni condivise, nel rispetto del format consolidato che da anni accompagna il pubblico italiano.

Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, Maria De Filippi è pronta per il secondo appuntamento di C’è Posta per Te, in onda domani, sabato 17 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5. Ospiti della puntata saranno Stefano De Martino e Emma. Per il padrone di casa di Affari Tuoi, nonché ex ballerino ad Amici, si tratta della nona ospitata nel people show del sabato sera. Negli ultimi cinque anni De Martino non ha saltato un’edizione di C’è Posta per Te, motivo per cui quella di domani sera sarà la sesta presenza di fila alla ‘corte’ della De Filippi. Quella di Emma è invece addirittura la decima partecipazione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Stefano De Martino e Emma a C’è Posta per Te

Emma Marrone declina l’invito di Stefano De Martino per lo Speciale Lotteria di “Affari tuoi”; Emma rifiuta l'invito di Stefano De Martino per Affari Tuoi Speciale Lotteria, in che rapporti sono i due ex; «Stefano De Martino ha invitato Emma alla puntata speciale di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria: lei ha rifiutato»; Emma Marrone, domanda imbarazzante su De Martino, lei replica: “Ma io che ne so?”.

