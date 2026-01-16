Stefanini non ce la fa Addio Australian Open

Stefanini si congeda dall'Australian Open dopo una sconfitta influenzata da un infortunio. Durante il match, ha richiesto un medical timeout a causa di dolore al bicipite femorale della coscia destra, cercando di evitare il ritiro. La sua performance è stata compromessa da questa problematica fisica, che ha influito sull’esito dell’incontro e sulla sua partecipazione al torneo.

Una sconfitta condizionata da un infortunio, considerando il "medical timeout" che aveva chiesto a causa del dolore al bicipite femorale della coscia destra per cercare di scongiurare il ritiro. Ed alla fine, Lucrezia Stefanini è sì riuscita a portare a termine l'incontro, ma non a vincerlo: ad aggiudicarsi la vittoria nel secondo turno delle qualificazioni al tabellone principale degli Australian Open giocato nelle scorse ore è stata la rivale, la giovane americana Whitney Osuigwe, vittoriosa in virtù del 7-5, 6-2 finale. Stefanini era arrivata in Australia ad inizio anno per prendere parte ad uno dei tornei tennistici più prestigiosi del mondo, come ogni anno.

