Stazioni pericolose | a Modena la notte scorre tra pusher e sbandati Video

A Modena, le condizioni di sicurezza nelle aree della stazione sono state al centro di attenzione, soprattutto durante le ore notturne. Testimoni e forze dell’ordine hanno segnalato la presenza di soggetti sospetti e attività che sollevano preoccupazioni sulla quotidianità di chi transita in questa zona. Di seguito, analizziamo la situazione e le iniziative in atto per garantire maggiore sicurezza.

Modena, 17 gennaio 2026 – Le luci delle pattuglie le hanno notate subito in lontananza. Al nostro arrivo, all'improvviso, la stazione è cambiata, sembrava quasi 'disabitata'. Poi però, girandovi attorno, le criticità note di una "zona rossa" – le cosiddette "zone rosse" sono state prorogate di altri tre mesi rispetto al termine previsto, il 5 febbraio – sono tornate con prepotenza alla ribalta. Stazioni pericolose: il video reportage da Modena Ecco allora che un giovanissimo pusher scappa alla vista di una pattuglia, mentre altri si dileguano all'imbrunire nelle piccole strade limitrofe. Un viaggio all'interno di una stazione – nello specifico la stazione di Modena – è un po' come addentrarsi in una piccola città.

