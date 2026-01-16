Startlist discesa Wengen 2026 | orario tv streaming pettorali degli italiani

Ecco l'introduzione richiesta: La startlist della discesa libera maschile di Wengen 2026 è disponibile, con orario, dettagli sulla trasmissione tv e streaming, e i pettorali degli atleti italiani. Dopo il supergigante di venerdì, l'attenzione si concentra sulla gara di sabato 17 gennaio, decima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Questa competizione rappresenta un momento importante nel calendario sciistico internazionale.

Archiviato il supergigante del venerdì, aumenta l’attesa verso la discesa libera maschile di Wengen in programma sabato 17 gennaio e valevole per la dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il Lauberhorn sarà teatro della quarta gara stagionale del circuito maggiore in questa specialità, con all’orizzonte un’altra grande classica come la Streif e soprattutto i Giochi Olimpici a Bormio. Occhi puntati su Giovanni Franzoni, vincitore del superG e dominatore delle prove cronometrate, che va considerato sicuramente uno dei candidati al podio ma rischia di venire penalizzato da un pettorale troppo alto (28) nel caso in cui le condizioni meteo dovessero peggiorare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist discesa Wengen 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani Leggi anche: Startlist prima prova discesa Wengen 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani Leggi anche: Startlist seconda prova discesa Wengen 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Startlist seconda prova discesa Wengen 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani; Startlist superG Wengen 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani; Startlist discesa Zauchensee 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; Startlist prima prova discesa Wengen 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani. Startlist discesa Wengen 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani - Archiviato il supergigante del venerdì, aumenta l'attesa verso la discesa libera maschile di Wengen in programma sabato 17 gennaio e valevole per la ... oasport.it

Startlist seconda prova discesa Wengen 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani - 30) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen, evento valido per la Coppa del Mondo ... oasport.it

Sci, Franzoni da urlo a Wengen: vince il supergigante ed entra nella storia - Il 16 gennaio del 2026, Giovanni Franzoni da Manerba del Garda se lo ricorderà per tutta la vita. iltempo.it

Ancora poche ore e si comincia per la quattro giorni friulana, un attesissimo rientro in Coppa del Mondo dopo quel 2011 in cui l'attuale leader della classifica di discesa, fresca del trionfo di Zauchensee, timbrò di nuovo in super-g. LV84 domani partirà con il 12 - facebook.com facebook

#SciAlpino Nel tempio del gigante, Odermatt vuole cinquina e pettorale rosso: la startlist di Adelboden, apre Pinheiro Braathen #fisalpine #AlpineSkiing #9Gennaio #scialpinomaschile dlvr.it/TQFnr1 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.