Startlist discesa Tarvisio 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

La startlist della discesa libera di Tarvisio, in programma sabato 17 gennaio, fornisce informazioni su orario, pettorali delle italiane, trasmissione TV, streaming e programma della tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. Questa gara rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati, offrendo l’opportunità di seguire le atlete italiane in una delle tappe più attese della stagione.

Sabato 17 gennaio è in programma la discesa libera di Tarvisio, valevole per la tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La pista “Di Prampero” sarà teatro della quinta gara stagionale nella specialità per il Circo Bianco, quando mancano ormai poche settimane al via dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’Italia punta in alto con Sofia Goggia ma anche con altre possibili protagoniste come Laura Pirovano, Elena Curtoni e soprattutto Nicol Delago, autrice del miglior tempo assoluto nel secondo training ufficiale. Lindsey Vonn sarà una delle donne da battere, ma la lotta per il podio comprende diverse big tra cui Ester Ledecka, Cornelia Huetter, Breezy Johnson, Ilka Stuhec, Emma Aicher, Kajsa Vickhoff Lie e Mirjam Puchner. 🔗 Leggi su Oasport.it

