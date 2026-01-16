Starmer vuole lo scontro con Musk I nudi con l’Ia sono solo un pretesto

Starmer e Musk continuano a confrontarsi, con temi che vanno oltre le singole controversie. Recentemente, le discussioni sulla pornografia e l’intelligenza artificiale sono state al centro del dibattito, ma rappresentano solo un pretesto per questioni più ampie. Mentre Musk accetta le regole del settore, le tensioni tra le parti riflettono un confronto più articolato, caratterizzato da divergenze di visione e interessi.

Elon Musk accetta le regole, ma chi lo critica si dimentica che pure le altre app fanno lo stesso. C'è sempre il sesso nella guerra senza fine tra Elon Musk e Keir Starmer. Ieri il premier britannico ha segnato un punto a proprio favore costringendo il padrone di X a impegnarsi affinché il suo programma di intelligenza artificiale Grok non possa più spogliare le persone reali. In un primo momento, Musk aveva pensato bene di resistere, minimizzando, ma poi, di fronte alla minaccia concreta di vedersi spegnere i social nel Regno Unito, ha garantito il pieno rispetto della legge. Peccato che Starmer si sia dimenticato che esistono anche altre intelligenze artificiali e decine di bot su Telegram che possono costruire dei nudi con il volto di persone ignare.

