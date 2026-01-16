Dopo 13 anni alla guida di Lucasfilm, Kathleen Kennedy lascia la presidenza dell'azienda, che ha acquisito nel 2012 tramite l'accordo con Disney. La sua uscita segna un cambiamento importante nella gestione della casa di produzione di Star Wars. A breve, sarà annunciato il nome del suo successore, segnando un nuovo capitolo per la celebre saga e le future produzioni legate all'universo di Star Wars.

Kennedy è diventata presidente della Lucasfilm dal momento dell'accordo con George Lucas che lasciò il suo impero in mano alla Disney. Tra alti e bassi, ha riportato la saga al successo dopo anni di vuoto Dopo oltre 13 anni alla guida della Lucasfilm, Kathleen Kennedy ha lasciato la direzione dell'impero di Star Wars fondato da George Lucas. La Walt Disney Co. ha annunciato che ora sarà Dave Filoni a guidare il franchise nel suo sesto decennio e oltre. Filoni, che ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale della Lucasfilm, e Lynwen Brennan, presidente e direttore generale delle attività della Lucasfilm, erediteranno il mantello di uno dei franchise più importanti del cinema. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Star Wars, terremoto in casa Lucasfilm: Kathleen Kennedy lascia dopo 13 anni, ecco chi subentrerà

Leggi anche: Star Wars: Kathleen Kennedy lascia Lucasfilm! Dave Filoni è il nuovo Presidente e CCO!

Leggi anche: Kathleen Kennedy lascia Lucasfilm: Dave Filoni e Lynwen Brennan sono i nuovi presidenti!

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Star Wars, terremoto in casa Lucasfilm: Kathleen Kennedy lascia dopo 13 anni, ecco chi subentrerà - Kennedy è diventata presidente della Lucasfilm dal momento dell'accordo con George Lucas che lasciò il suo impero in mano alla Disney. movieplayer.it