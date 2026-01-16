Stallo sulla stabilizzazione degli Asacom Sinapl | Non accetteremo più promesse al vento

In Senato prosegue lo stallo sulla stabilizzazione degli Asacom, con il Sinapl che denuncia un lungo periodo di immobilismo politico. I lavoratori coinvolti vivono da anni una condizione di precarietà, e ora chiedono azioni concrete invece di promesse non mantenute. La questione rimane al centro del dibattito, evidenziando l’urgenza di un intervento deciso per garantire stabilità e diritti a queste figure professionali.

