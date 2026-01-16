Stalking ricorso della Procura contro Elisabetta Franchi

La Procura di Bologna ha presentato ricorso contro la decisione del Gup Andrea Romito, che aveva assolto Elisabetta Franchi dall’accusa di stalking, limitando il procedimento ai reati di diffamazione. La vicenda legale coinvolge la stilista in un caso che ha suscitato attenzione mediatica, riaccendendo il dibattito sulla sua posizione e sulle implicazioni delle accuse. La questione è ancora in evoluzione e sarà oggetto di ulteriori approfondimenti giudiziari.

Turetta, la Procura non rinuncia al ricorso: in appello per il riconoscimento di crudeltà e stalking nell'omicidio di Giulia Cecchettin - Il processo di secondo grado a Filippo Turetta, alla fine, si farà comunque, anche se l’imputato ha rinunciato all’appello contro la sentenza della Corte d’assise che, nel dicembre scorso, ... ilgazzettino.it

