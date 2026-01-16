Stalking ricorso della Procura contro Elisabetta Franchi
La Procura di Bologna ha presentato ricorso contro la decisione del Gup Andrea Romito, che aveva assolto Elisabetta Franchi dall’accusa di stalking, limitando il procedimento ai reati di diffamazione. La vicenda legale coinvolge la stilista in un caso che ha suscitato attenzione mediatica, riaccendendo il dibattito sulla sua posizione e sulle implicazioni delle accuse. La questione è ancora in evoluzione e sarà oggetto di ulteriori approfondimenti giudiziari.
La battaglia legale che vede protagonista la stilista Elisabetta Franchi si riaccende. La Procura di Bologna ha presentato appello contro la sentenza del Gup Andrea Romito che ha prosciolto l’imprenditrice dall'accusa di stalking, limitando il rinvio a giudizio ai soli reati di diffamazione e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
