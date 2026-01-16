Stadio del Nuoto patto con la federazione per il rilancio dell' impianto

È stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Provincia di Caserta e la Federazione Italiana Nuoto, segnando un passo importante per il rilancio dello Stadio del Nuoto. L’accordo mira alla riqualificazione dell’impianto, favorendo interventi concreti per migliorare le strutture e promuovere le attività sportive legate al nuoto nella zona.

Riqualificazione dello Stadio del Nuoto di Caserta. Barelli e Colombiano, presidente della Provincia, firmano protocollo d'intesa - Il presidente Paolo Barelli e il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, hanno sottoscritto a Roma, presso la sala consiglio della Federnuoto, un protocollo d'intesa volto a garant ... federnuoto.it

Caserta, stadio del Nuoto intesa con la Fin: ora piano restyling - A otto mesi di distanza dalla chiusura e a tre dal Consiglio provinciale in cui il presidente Anacleto Colombiano ... ilmattino.it

