Le storie di Pio Esposito e Cristian Chivu dimostrano come la fiducia e il sostegno possano fare la differenza. Con 136 milioni di motivi, si tratta di credere nel talento e nelle potenzialità delle nuove generazioni. Questo approccio, basato sulla convinzione e sulla speranza, rappresenta un punto di vista che può contribuire a costruire un futuro più positivo e sostenibile.

Mola Credere in ragazzi come Pio Esposito, prima di tutto. Credere in allenatori semi-esordienti come Cristian Chivu. Credere in una dirigenza con le idee chiare, nonostante sembrava che a luglio il gruppo fosse da rifondare. Sono tre buoni motivi per cui l’ Inter è ancora lì in vetta, nonostante la prestazione poco brillante con il Lecce e il calo fisico di alcuni calciatori. Ci sta. Ma poi, di questi tempi, fra una voce di mercato (ritorna Perisic?) e l’altra (Calhanoglu non si tocca), ci sono altri 136 milioni di motivi per essere felici in Viale della Liberazione e dintorni. Perché anche i conti cominciano a tornare, se è vero che dall’ultima edizione della Champions League la società nerazzurra (finalista) ha incassato ben 136,6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

