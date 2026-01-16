Sport tra presente e futuro | Ecco i nuovi impianti in città Sogno? Un grande palazzetto

In città, nuove strutture sportive stanno prendendo forma, offrendo opportunità per il presente e il futuro. Tra impianti moderni e progetti ambiziosi, emerge il desiderio di realizzare un grande palazzetto che possa diventare un punto di riferimento. Iacopo Nathan di Pisa evidenzia come, nonostante le sfide, ci siano segnali di progresso e speranza di trasformare questi sogni in realtà concreta.

di Iacopo Nathan PISA "Il sogno nel cassetto c'è, qualcosa si muove, speriamo di riuscire a renderlo realtà". Il legame tra Pisa e lo sport è sempre stato forte, e non può che essersi ulteriormente cementato nel 2025, con il passaggio del Giro d'Italia, l'arrivo della Fiamma Olimpica, il Pisa in Serie A e, per concludere, una maratona dai numeri record. Ma il percorso non si ferma certo qui, tra grandi iniziative e progetti per i cittadini. In prima fila l'assessore allo sport e alle politiche giovanili Frida Scarpa. Assessore, cosa risponde a chi lamenta assenza di impianti da basket, da pallavolo e piscine? "Direi che abbiamo lavorato tantissimo sugli impianti sportivi.

