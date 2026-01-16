Sport in tv oggi venerdì 16 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Ecco le principali competizioni sportive in programma oggi, venerdì 16 gennaio, sia in televisione che in streaming. Tra gli eventi in evidenza ci sono gli sport invernali, il tennis con gli Australian Open e i tornei ATP e WTA, e le partite di Serie A. Di seguito trovi gli orari e le modalità per seguire gli appuntamenti sportivi, per un aggiornamento completo e preciso sulla giornata.

Oggi, venerdì 16 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica, slittino e sci freestyle, il tennis con l'Opening Week degli Australian Open ed i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora. Dopo la vittoria, sempre in esibizione, dello spagnolo Carlos Alcaraz sull'australiano Alex de Minaur, Jannik Sinner proverà a rispondere alle ore 7.00 italiane, scendendo in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime, sempre nell'ambito dell' Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis.

