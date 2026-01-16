Sport in tv oggi venerdì 16 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Ecco le principali competizioni sportive di oggi, venerdì 16 gennaio, visibili su TV e streaming. Tra gli eventi in programma ci sono sport invernali, tennis con gli Australian Open, e partite di Serie A. Qui troverai orari e dettagli per seguire gli appuntamenti, per poter pianificare al meglio la visione delle tue discipline preferite.

Oggi, venerdì 16 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica, slittino e sci freestyle, il tennis con l'Opening Week degli Australian Open ed i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora. Dopo la vittoria, sempre in esibizione, dello spagnolo Carlos Alcaraz sull'australiano Alex de Minaur, Jannik Sinner proverà a rispondere alle ore 7.00 italiane, scendendo in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime, sempre nell'ambito dell' Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis.

