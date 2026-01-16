Spiegato il perché delle assenze di Charlotte Flair LA Knight e altri in WWE

Nell’ultimo mese, alcune figure di spicco della WWE, tra cui Charlotte Flair e LA Knight, sono state assenti per motivi di infortuni o scelte creative. Secondo Dave Meltzer della “Wrestling Observer Newsletter”, sono stati forniti aggiornamenti sui tempi di ritorno previsti, offrendo chiarezza sulle assenze e sui prossimi impegni degli atleti. Questo contesto permette di comprendere meglio le recenti dinamiche del roster WWE.

Nell’ultimo mese, diverse star della WWE sono state assenti a causa di infortuni o mancanza di una direzione creativa, e Dave Meltzer della “Wrestling Observer Newsletter” ha fornito un aggiornamento sulla tempistica del ritorno per coloro che sono assenti. LA Knight è stato visto l’ultima volta a RAW all’inizio di dicembre, quando è stato attaccato da The Vision. Meltzer afferma che “The Megastar” è attualmente programmato per tornare alla Royal Rumble alla fine di questo mese, ma non è chiaro se la WWE deciderà di farlo apparire prima dello Pay per view. Per quanto riguarda gli infortuni, Stephanie Vaquer ha recentemente annunciato di aver avuto a che fare con un problema alla caviglia, ma Meltzer riferisce che l’infortunio non è grave e che dovrebbe tornare presto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

