Spiagge Legacoop | L' annuncio di un nuovo decreto è uno spiraglio ma non ferma le gare

Legacoop commenta l’annuncio di un nuovo decreto da parte del ministro Salvini, che prevede modifiche all’articolo 49 del Codice della Navigazione e il riconoscimento degli investimenti ai concessionari di spiaggia uscenti. Sebbene rappresenti uno spiraglio, l’effetto sulle gare pubbliche rimane limitato, e la questione continua a richiedere attenzione e approfondimenti per garantire trasparenza e tutela degli operatori coinvolti.

Legacoop Romagna dopo l'annuncio del ministro Salvini: "Ci auguriamo che il ministro Salvini riesca a rispettare i suoi impegni e che poi il governo sia in grado di farli divenire posizione condivisa in Europa" “Prendiamo atto dell’annuncio di un nuovo decreto da parte del ministro Salvini, che dovrebbe intervenire sulla modifica dell’articolo 49 del Codice della Navigazione e sul riconoscimento degli investimenti ai concessionari di spiaggia uscenti”. Sul tema balneari interviene Legacoop Romagna, che ora attende i prossimi sviluppi. “Si tratta di un impegno politico rilevante per i gestori degli stabilimenti balneari romagnoli e per le cooperative che li rappresentano ma che, purtroppo, non sarebbe risolutivo dei problemi sommatisi in questi anni, soprattutto alla luce delle posizioni finora sempre espresse dalla Commissione europea e dei precedenti stop arrivati sia dall’Ue sia dal Consiglio di Stato”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Spiagge, Legacoop plaude al 'modello Bellaria'. "Il project financing esperienza unica e coraggiosa"

Leggi anche: Corsa al quinto posto in Champions, l’Italia fatica ma si apre uno spiraglio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Spiagge, Salvini al fianco dei bagnini: Il decreto indennizzi ci sarà, l'Ue continua a dire no su tutto; La Pelosa, colpo di scena sul numero chiuso: cambia la gestione – Ecco cosa succede ora.

Spiagge, Legacoop Romagna a Salvini: “L’annuncio di un nuovo decreto è uno spiraglio, ma non ferma e gare” - Spiagge, concessioni e indennizzi ai gestori, in una nota Legacoop Romagna replica al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: ... corriereromagna.it