I dati di Dazn sul girone di andata della Serie A evidenziano un incremento del 18% negli spettatori, con record di visualizzazioni e una crescita significativa rispetto alla stagione precedente. L'Inter si colloca tra le squadre più viste, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama televisivo italiano. Questi numeri riflettono l'interesse crescente per il campionato e la solidità dell'offerta digitale.

Inter News 24 Spettatori Serie A, i numeri di Dazn dopo il girone di andata: record e crescita del 18%! Inter sul podio tra le più viste: ecco i dati. Con la disputa dei recuperi della 16ª giornata, rinviata a gennaio per la Supercoppa, si è chiuso ufficialmente il girone di andata del massimo campionato. Un bilancio che, dal punto di vista degli ascolti, consegna alla Serie A Enilive su DAZN dati estremamente positivi e in netta controtendenza rispetto alle stagioni precedenti. Secondo i numeri complessivi, le prime 19 giornate trasmesse sulla piattaforma hanno fatto registrare 112.261.756 spettatori, certificando una crescita del 18% rispetto alla scorsa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Spettatori Serie A, i numeri di Dazn non mentono: record nel girone di andata e cresciata a doppia cifra percentuale! I nerazzurri sul podio delle più viste

