Firenze, 16 gennaio 2026 - Tesori nascosti. Sepolti, dimenticati, snobbati dalla grande distribuzione. Diamanti grezzi, spesso, ma destinati a diventare gioielli inestimabili del nostro cinema nazionale. E' per questo che da tre anni Spazio Alfieri organizza un percorso dedicato alle opere prime dei registi italiani più promettenti: la rassegna, ideata dal critico Boris Schumacher, presenta anche quest'anno film di assoluto valore e qualità artistica, che saranno proiettati ogni mercoledì sera dal 21 gennaio e all'11 febbraio. A partire da "Orfeo", il sogno partorito dalla fantasia di Virgilio Villoresi e ispirato al "Poema a fumetti" di Dino Buzzati: in anteprima al Lido di Venezia, il fantasy del regista è figlio della sua creatività poliedrica - dai corti alle pubblicità, dalle clip alla videoarte - e racconta l'ossessione del giovane pianista Orfeo per lo sguardo di Eura Storm, presente ogni sera nel locale dove suona abitualmente, il Polypus: il desiderio lo spinge ad inseguirla sin oltre la porta di un edificio, che lo condurrà in un mondo misterioso, sospeso tra giochi di specchi e illusione, animazione e reale, creature immaginifiche e surrealismo ipnotico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spazio Alfieri, ogni mercoledì i "Tesori Nascosti" della settima arte

"Sorry, Baby" di Eva Victor sarà proiettato al cinema dello Spazio Alfieri con spettacoli: giovedì 15 gennaio alle 19:00 venerdì 16 gennaio alle 21:00 domenica 18 gennaio alle 21:15 lunedì 19 gennaio alle 21:15 mercoledì 21 gennaio alle 19:15 in versione orig - facebook.com facebook