Spalletti si aspetta nuovi rinforzi dalla Juve sul mercato | Mancano ancora un paio di cose
Spalletti si mostra fiducioso riguardo alle prossime mosse di mercato della Juve, sottolineando la necessità di alcuni rinforzi. Pur senza fare nomi specifici, l’allenatore evidenzia come la rosa possa beneficiare di ulteriori ricambi. La responsabilità delle scelte spetta comunque al direttore sportivo, che sta lavorando per trovare le soluzioni più adatte alle esigenze della squadra.
Spalletti non fa nomi quando gli viene chiesto del mercato della Juve, ma sottolinea una necessità: "Ci manca qualche ricambio, ma al mercato ci pensa il direttore sportivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Spalletti vuole una Juve in crescendo anche sul mercato: “Fiducia a David, ma la rosa va completata””
Leggi anche: Rinforzi alla Procura di Napoli: arrivano 14 nuovi magistrati. Ma ne mancano ancora 8
JUVE ACQUISTI Due rinforzi per Spalletti: sale Guido Rodríguez, a destra idea Norton-Cuffy. Le trattative; Spalletti aspetta due rinforzi, ma non vuole centrocampisti; Juventus, mercato di gennaio: Spalletti aspetta rinforzi. Chiesa obiettivo, alternativa Maldini; Mercato Juventus, Luciano Spalletti non si nasconde e chiede rinforzi al club.
Spalletti si aspetta nuovi rinforzi dalla Juve sul mercato: “Mancano ancora un paio di cose” - Spalletti non fa nomi quando gli viene chiesto del mercato della Juve, ma sottolinea una necessità: "Ci manca qualche ricambio, ma al mercato ci ... fanpage.it
Juventus, mercato di gennaio: Spalletti aspetta rinforzi. Chiesa obiettivo, alternativa Maldini - Chiesa obiettivo, alternativa Maldini Gennaio è il mese del calciomercato e per ... tuttojuve.com
JUVE ACQUISTI Due rinforzi per Spalletti: sale Guido Rodríguez, a destra idea Norton-Cuffy. Le trattative - Tra sogni e necessità immediate, il mercato di gennaio della Juventus si muove lungo una linea sottile che tiene insieme presente e futuro. statoquotidiano.it
Davide Frattesi piace a Luciano Spalletti e resta un'opzione ancora aperta Al momento per l'Inter non è possibile però fare un affare in prestito con diritto C'è ancora tempo, bisogna dunque aspettare per vedere se i bianconeri faranno sul serio #Frattesi - facebook.com facebook
#Spalletti manda un messaggio ai dirigenti Adesso si aspetta che... x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.