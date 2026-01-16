In vista della sfida tra Juventus e Cagliari, Luciano Spalletti ha sottolineato l’importanza esclusiva di questa partita, definendola come una gara da affrontare con massima concentrazione. La vittoria è fondamentale per proseguire il percorso stagionale e mantenere alta la motivazione. La gara, valida per la 21ª giornata di Serie A, rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere punti importanti.

Vigilia ad alta tensione in casa Juventus. In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha blindato l’approccio alla sfida con il Cagliari, valida per la 21ª giornata di Serie A: «Nel mirino c’è solo questa partita. Per noi è una gara di Champions». Il tecnico considera il match uno spartiacque e ribadisce la linea: niente distrazioni, un obiettivo alla volta. Sul piano dei singoli, segnali positivi da Bremer, «in crescita costante», mentre Adzic è un punto fermo: «Ha qualità straordinarie, può diventare un tesoro». Spalletti promuove anche Locatelli, definendolo «un capitano in piena evoluzione», e sottolinea l’equilibrio tra gioco e risultato: «Si può vincere in più modi, è il calcio moderno». 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Spalletti: «Cagliari come una Champions, ora conta solo questa gara»

